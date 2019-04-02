Яя Туре: "Мне кричали: "Черное дерьмо, иди домой!"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Олимпиакоса" Яя Туре рассказал о том, как ему приходилось терпеть расистские выходки со стороны болельщиков, информирует Diario AS.

– Сначала я чувствовал себя униженным, а потом злым. Песни, имитирующие обезьяну, были хуже, чем что-либо еще, иногда это исполняли фанаты моей команды. Я пытался привыкнуть, а мне кричали: "Черное дерьмо, иди домой!". Это были очень тяжелые моменты, и хуже всего было то, что мне приходилось переживать их в каждом матче". Помню, как звонил своему отцу и говорил, что мне очень плохо, – цитирует Туре Diario AS.

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