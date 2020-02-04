Сайт football.london рассказал, когда могут вернуться в строй травмированные нападающие «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и Фелипе Андерсон.

Источник подтверждает, что полузащитник Джек Уилшир, вероятно, пропустит остаток сезона. Андерсон получил повреждение ребер. Потенциальная дата возвращения — 24 февраля. Ярмоленко, который восстанавливается после травмы бедра, может вернуться 29 февраля.

30-летний Андрей Ярмоленко в текущем сезоне провел 15 матчей за «Вест Хэм» и забил три мяча при одной голевой передаче. У 26-летнего Фелипе Андерсона 21 матч, один гол и пять результативных пасов.