«Я провел 6 фантастических лет в лучшем клубе мира». 15 лет назад ван дер Сар перешел в «МЮ»

Бывший вратарь сборной Голландии Эдвин ван дер Сар отметил свою годовщину перехода в «Манчестер Юнайтед». Голкипер присоединился к «МЮ» в 2005 году в возрасте 34 лет. В составе «красных дьяволов» он завершил профессиональные выступления по окончании сезона-2010/11, выиграв четыре чемпионата Англии, три Суперкубка, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

«Ух ты, уже 15 лет прошло, как я присоединился к «МЮ». Они могли бы сделать это раньше, но я провел шесть фантастических лет в лучшем клубе мира! Тренер, персонал, игроки и фанаты великолепно относились ко мне и моей семье. Удачи с возобновлением сезона!» — написал ван дер Сар в Twitter.