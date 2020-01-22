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«Я мертва, пусть и живу на этом свете». Мать погибшего футболиста — о годе без него

22 января 2020, 16:25
Мерседес - мать Эмилиано Салы. Фото AFP
Мерседес - мать Эмилиано Салы. Фото AFP

Мерседес Сала, мать погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала, рассказала, как прожила год после смерти сына. Сала в январе 2019 года перешел из «Нанта» в «Кардифф», но его самолет разбился по пути из Франции в Великобританию.

— Очень трогательно получать столько любви, столько сообщений, — цитирует BBC мать Сала. — Много приходит из Франции, Англии, в основном из Аргентины. Но что я могу сказать? Я просто хочу, чтобы он был рядом со мной.

Сейчас я мертва внутри, хоть и живу на этом свете. Это был тяжелый, тяжелый год. Я очень его любила. Кажется, это произошло вчера, но на самом деле прошел уже год. Боль не уйдет никогда. Я не могу сказать, что обрела покой.

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