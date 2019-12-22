Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как отнесся к тому, что занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Победу одержал капитан «Барселоны» Лионель Месси.

— Я был немного разочарован, — цитирует защитника Mirror. — Решил, что все равно пойду на церемонию, в итоге это была отличная ночь. Все еще считаю большим достижением быть с самыми лучшими футболистами в мире в одном месте.

Я говорил с Месси в течение вечера. Это был не самый длинный разговор, потому что он не говорит по-английски. Но этого было достаточно, чтобы осознать, что между нами есть взаимоуважение.

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