Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке выпустил автобиографию, в которой в числе прочего рассказал о том, как пытался вернуть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в мае 2018 года.

— Я засмеялся и подумал, что он шутит, — приводит Goal воспоминания Клоппа, изложенные в книге. — Вы рехнулись? Пили, что ли? Как вам вообще пришло это в голову, у меня еще несколько лет контракта с «Ливерпулем».

Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год. Он дважды выигрывал с командой чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.

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