Вундеркинд из "Чертаново" Пиняев и Зинченко встретились в Манчестере

Директор академии "Чертаново" Николай Ларин опубликовал в своем Твиттере фотографию с воспитанником и нападающим юношеской команды московского клуба Сергеем Пиняевым и полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко.
– Сергей Пиняев и Саша Зинченко. Неожиданно встретились в Манчестере, – подписал Ларин фотографию в Твиттере.
Напомним, что 14-летний Пиняев находится на стажировке в "Манчестер Юнайтед". В прошлом году форвард уже уезжал на недельную стажировку в стан "красных дьяволов". Он сыграл за юношескую команду "МЮ" в выставочном матче против "Бари", где забил пять голов.
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Сергей Пиняев и Саша Зинченко. Неожиданно встретились в Манчестере 😂😂😂 pic.twitter.com/AC6dbL124e– Nikolay Larin ⚽️ (@nikPIKElarin) 27 января 2019 г.