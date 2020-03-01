«Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Тоттенхэм»
«Вулверхэмптон» в матче 23-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:2. Победный гол забил Рауль Хименес.
«Вулверхэмптон» занимает шестое место в таблице, «Тоттенхэм» — седьмой.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
28-й тур
«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 2:3 (2:1)
Голы: Бергвайн, 13 (1:0). Доэрти, 27 (1:1). Орье, 45 (2:1). Жота, 57 (2:2). Хименес, 73 (2:3).
«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье (Фернандеш, 82), Дэйвис (Пэрротт, 90+1), Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Уинкс, Дайер, Алли, Ло Сельсо, Лукас Моура, Бергвайн.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Коади, Винагре, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Поденсе, 90+2), Траоре (Педру Нету, 74), Жота (Дендонкер, 79).
Предупреждения: Ло Сельсо, 59. Боли, 71. Дэйвис, 84. Уинкс, 84. Дендонкер, 90+5.
Судья: Аттуэлл (Англия).
1 марта. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/