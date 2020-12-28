«Вулверхэмптон» спасся от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1.

На гол Танги Ндомбеле, который открыл счет на первой минуте, «волки» ответили точным ударом Ромена Саисса.

После этого матча «Тоттенхэм» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 21 очком — на 11-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1 (0:1)

Голы: Ндомбеле, 1 (0:1). Саисс, 86 (1:1).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Марсал (Аит Нури, 75), Семеду, Саисс, Жоау Моутинью (Отасови, 84), Невеш, Траоре, Поденсе (Витинья, 90+1), Педру Нету, Силва.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Регилон (Бергвайн, 63), Хейбьерг, Уинкс, Дайер, Ндомбеле (Сиссоко, 70), Сон Хын Мин (Ламела, 83), Кейн.

Предупреждения: Уинкс, 45+1. Поденсе, 46. Коади, 58. Марсал, 68. Семеду, 70.

Судья: Тирни (Англия).

27 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».