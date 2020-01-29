«Вулверхэмптон» согласовал трансфер Поденсе

Полузащитник «Олимпиакоса» Даниэль Поденсе станет игроком «Вулверхэмптона» до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

«Волки» договорились о трансфере португальского вингера и должны подписать его в ближайшие дни. Сумма трансфера составит около 17 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 27 матчей за «Олимпиакос», отличившись пятью голами и пятью голевыми передачами.