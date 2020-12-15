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«Вулверхэмптон» продлил контракт с Дендонкером

15 декабря 2020, 07:21
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Леандер Дендонкер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «волков».

Соглашение с 25-летним бельгийцем рассчитано до лета 2023 года.

Дендонкер выступает за клуб с лета 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.

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