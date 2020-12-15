«Вулверхэмптон» вырвал победу в матче с «Челси»

«Вулверхэмптон» обыграл «Челси» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Решающий мяч в концовке игры забил Педру Нету. Также у хозяев забил Даниэл Поденсе. В составе гостей гол в активе Оливье Жиру.

«Вулвз» набрали 20 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Челси» на пятом месте — 22 очка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Вулверхэмптон» — «Челси» — 2:1 (0:0)

Голы: Жиру, 49 (0:1). Поденсе, 66 (1:1). Педру Нету, 90+5 (2:1).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Семеду, Саисс, Дендонкер (Отасови, 46), Невеш, Поденсе (Витинья, 90), Педру Нету, Силва (Траоре, 61).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Канте, Хаверц (Ковачич, 71), Маунт, Жиру (Абрахам, 71), Вернер, Пулишич.

Предупреждения: Маунт, 60. Поденсе, 77. Канте, 85. Семеду, 90+4.

Судья: Аттуэлл.

15 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».