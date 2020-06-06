Все тесты на коронавирус в АПЛ отрицательные

Пресс-служба английской премьер-лиги выступила с заявлением, согласно которому все 1 195 тестов на коронавирус, проведенные в шестом раунде тестирования, показали отрицательный результат.

Всего лигой за шесть раундов было сделано 6274 теста:

Первый раунд, 17-18 мая: 748 тестов, 6 положительных.

Второй раунд, 19-22 мая: 996 тестов, 2 положительных.

Третий раунд, 25-26 мая: 1008 тестов, 4 положительных.

Четвертый раунд, 28-29 мая: 1130 тестов, 0 положительных.

Пятый раунд, 1-2 июня: 1197 тестов, 1 положительный.

Шестой раунд, 4-5 июня: 1195 тестов, 0 положительных.

Единственный положительный тест за последние три раунда показал один из представителей «Тоттенхэма».

Ранее стало известно, что сезон АПЛ возобновится 17 июня.