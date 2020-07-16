«Все мои успехи — ради покойного сына». Откровенное интервью капитана клуба АПЛ
Интервью Игорю Рабинеру дал Билли Шарп, лидер седьмой команды Англии «Шеффилд Юнайтед», лучший британский снайпер 4 английских дивизионов XXI века!
Смотрите интервью в формате видео!
Эксклюзив с капитаном Sheffield United Билли Шарпом. Предлагаем вашему вниманию особенный выпуск проекта «На троих с Рабинером». Мы вместе с Ярославом Матвеевым @yaroslav24matveev, студентом школы спортивной журналистики Александра Шмурнова @ashmurnov и Игоря Рабинера, а также администратором моих социальных сетей Станиславом Жатиковым @zhatikov72 отлично пообщались с одним из легендарных игроков английской Премьер-лиги, лучшим британским снайпером четырёх главных английских лиг XXI века, капитаном седьмой на сегодняшний день команды АПЛ — Sheffield United — Билли Шарпом. Мы выражаем огромную благодарность пресс-службе Sheffield United @sheffieldunited и лично Билли Шарпу @billysharp10_official за отличное взаимодействие в организации этого интервью и готовность пойти навстречу настойчивости Ярослава, у которого, как мы надеемся, есть хорошие шансы организовать официальный фан-клуб Sheffield United в России. Для нас это первый опыт подобного интервью в видеоформате с футболистом Английской премьер-лиги, и для нас очень важно ваше мнение! Пишите в своих комментариях — что вам понравилось, а что можно, на ваш взгляд, можно было сделать лучше. Приятного просмотра!