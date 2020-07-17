Чемпионат Англии, 36-й тур: расписание и трансляции всех матчей
36-й тур чемпионата Англии.
14 июля, вторник
«Челси» — «Норвич» — 1:0 (1:0)
Гол: Жиру, 45+3.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо (Джеймс, 80), Зума, Рюдигер, Ковачич, Жоржинью, Лофтус-Чик (Баркли, 67), Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81).
«Норвич»: Крул, Клозе, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Штиперманн, 79), Рупп (Мартин, 89), Маклин, Кантуэлл (Буэндия, 71), Дрмич (Ида, 79), Эрнандес (Пукки, 78).
Предупреждения: Кантуэлл, 58. Зума, 60. Ковачич, 62. Буэндия, 88.
Судья: Мосс.
14 июля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
15 июля, среда
«Бернли» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:0)
Голы: Хименес, 76 (0:1). Вуд, 90+6 — с пенальти (1:1).
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Тэйлор (Гвюдмундссон, 30), Уэствуд, Браунхил (Брэйди, 85), Родригес (Выдра, 51), Вуд, Макнейл.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Винагре (Хонни Кастро, 85), Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес (Дендонкер, 84), Траоре, Поденсе (Доэрти, 70), Жота (Педру Нету, 78).
Судья: Дин.
15 июля. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:3 (0:1)
Голы: Сон Хын Мин, 27 (0:1). Ритчи, 56 (1:1). Кейн, 60 (1:2). Кейн, 90 (1:3).
«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Шер, Крафт, Йедлин (Лазаро, 55), Ритчи, Шелви, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Альмирон, Гэйл (Жоэлинтон, 69), Сен-Максимен.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Ло Сельсо (Ламела, 62), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 57), Кейн (Фертонген, 90+1).
Предупреждения: Алдервейрелд, 31. Фернандес, 35. Шелви, 65. Кейн, 74. Дэйвис, 85.
Судья: Кут.
15 июля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк»
«Манчестер Сити» — «Борнмут» — 2:1 (2:0)
Голы: Сильва, 6 (1:0). Габриэл Жезус, 39 (2:0). Брукс, 88 (2:1).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер (Гарсия, 46), Стоунс, Менди (Зинченко, 77), Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Эрнандес, 68), Фоуден, Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэл Жезус (Махрез, 77).
«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Рико, Келли, Стэйси, Гослинг (Л.Кук, 70), Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Станислас (Брукс, 69), Кинг (Х.Уилсон, 77), Соланке (К.Уилсон, 69).
Предупреждения: Келли, 17. Гарсия, 90+4.
Судья: Мэйсон.
15 июля. Манчестер. Стадион «Этихад».
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:1)
Голы: Мане, 20 (0:1). Ляказетт, 32 (1:1). Нелсон, 44 (2:1).
«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Седрик Суариш (Мэйтланд-Найлс, 76), Тирни, Холдинг, Джака, Торрейра (Себальос, 57), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе, Нелсон (Обамеянг, 57), Сака (Колашинац, 85).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Шачири, 83), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабинью, Роберту Фирмину (Минамино, 61), Салах (Ориги, 83), Мане.
Предупреждения: Торрейра, 46. Александр-Арнолд, 48. Джака, 81. Себальос, 90+1.
Судья: Тирни.
15 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
16 июля, четверг
«Эвертон» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)
Голы: Конса, 72 (0:1). Уолкотт, 87 (1:1).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Холгейт (Брантуэйт, 16), Андре Гомеш, Дэйвис (Сигурдссон, 73), Бернард (Гордон, 62), Ивоби (Уолкотт, 62), Калверт-Льюин, Ришарлисон (М-з.Кин, 73).
«Астон Вилла»: Рейна, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Хурихэйн, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 64), Саматта (Дэвис, 64).
Предупреждения: Динь, 56. Ришарлисон, 61. Эль-Мохамади, 70.
Судья: Тэйлор.
16 июля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0)
Голы: Перес, 29 (1:0). Грэй, 79 (2:0).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт, Морган, Джастин, Томас, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 71).
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Шарп, 59), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге (Флек, 46), Осборн (Ландстрем, 46), Макголдрик (Муссе, 46), Макберни.
Предупреждения: Эванс, 75. Иган, 80. Флек, 90+3.
Судья: Оливер.
16 июля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Рэшфорд, 45+1 (0:1). Марсьяль, 78 (0:2).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Данн, ван Анхолт (Ридевалд, 82), Уорд, Макартур (Шлупп, 72), Маккарти (Митчелл, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса, Ван-Биссака, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 63), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Лингард, 63).
Предупреждения: Ван-Биссака, 36. Магуайр, 65. Миливоевич, 90+3.
Судья: Скотт.
16 июля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
«Саутгемптон» — «Брайтон & Хоув» — 1:1 (0:1)
Голы: Мопей, 17 (0:1). Ингс, 66 (1:1).
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Вокинс, Ромеу (Уокер-Питерс, 46), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Смоллбоун (Армстронг, 78), Редмонд, Ингс, Обафеми (Адамс, 46).
«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер, Лемпти (Монтойя, 68), Преппер (Биссума, 68), Д.Стивенс, Марч (Гросс, 76), Маррей (Муй, 59), Мопей, Троссар (Макаллистер, 76).
Предупреждение: Ромеу, 7.
Судья: Марринер.
16 июля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
17 июля, пятница
«Вест Хэм» — «Уотфорд» (22.00)
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