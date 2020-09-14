Чемпионат Англии, 1-й тур: расписание и трансляции всех матчей
Первый тур чемпионата Англии сезона-2020/21.
12 сентября, суббота
«Фулхэм» — «Арсенал» — 0:3 (0:1)
Голы: Ляказетт, 8 (0:1). Габриэл Магальяйнс, 49 (0:2). Обамеянг, 57 (0:3).
«Фулхэм»: Родак, Одуа, Рим, Хектор, Брайан, Кэрни, Х.Рид, Онома (Б.Рид, 75), Кебано (Замбо Ангисса, 63), Иван Кавалейру, Камара (Митрович, 63).
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мэйтланд-Найлс, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Джака (Себальос, 79), Эль-Нени, Виллиан (Пепе, 76), Ляказетт (Нкетиа, 87), Обамеянг.
Предупреждения: Хектор, 26. Обамеянг, 39. Бельерин, 55. Кэрни, 61.
Судья: Кавана. 12 сентября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 1:0 (1:0)
Гол: Заа, 13.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, Уорд, Митчелл, Макартур, Дж.Маккарти (Л.Миливоевич, 74), Куяте, Шлупп (Эзе, 81), Таунсенд, Айю, Заа.
«Саутгемптон»: А.Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек (Вестергор, 46), Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Смоллбоун (М.Дженепо, 77), Редмонд, Ингс, Адамс (Ш.Лонг, 85).
Предупреждения: Шлупп, 41. Уокер-Питерс, 51. Дж.Маккарти, 58.
Судья: Мосс. 12 сентября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
«Ливерпуль» — «Лидс» — 4:3 (3:2)
Голы: Салах, 4 — с пенальти (1:0). Харрисон, 12 (1:1). ван Дейк, 20 (2:1). Бэмфорд, 30 (2:2). Салах, 33 (3:2). Клих, 66 (3:3). Салах, 88 — с пенальти (4:3).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд (Матип, 89), Вайналдум, Хендерсон (Джонс, 66), Кейта (Фабинью, 58), Роберту Фирмину, Салах, Мане.
«Лидс»: Меллье, Даллас, Кох, Стрейк, Эйлинг, Пабло Эрнандес (Родриго, 62), Клих (Шеклтон, 81), Филлипс, Бэмфорд (Робертс, 62), Элдер Кошта, Харрисон.
Предупреждение: Роберту Фирмину, 76.
Судья: Оливер. 12 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
«Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 0:2 (0:0)
Голы: Уилсон, 56 (0:1). Хендрик, 87 (0:2).
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Нобл (Ярмоленко, 67), Пабло Форнальс (Алле, 67), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Фелипе Андерсон, 89).
«Ньюкасл»: Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласкеллес, Льюис, Шелви, Хендрик, Хэйден, Кэрролл (Лонгстафф, 88), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Уилсон (Альмирон, 85).
Предупреждения: Хэйден, 13. Фредерикс, 54. Манкильо, 68. Ярмоленко, 70.
Судья: Аттуэлл. 12 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
13 сентября, воскресенье
«Вест Бромвич» — «Лестер» — 0:3 (0:0)
Голы: Кастань, 56 (0:1). Варди, 74 — с пенальти (0:2). Варди, 84 — с пенальти (0:3).
«Вест Бромвич»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг (Харпер, 69), О`Ши, Ливермор, Сойерс (Эдвардс, 69), Робинсон (Робсон-Кану, 60), Перейра, Диангана.
«Лестер»: Шмайхель, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Джастин, Менди, Прат (Мэддисон, 75), Тилеманс, Ндиди, Барнс, Варди, Перес (Олбрайтон, 67).
Предупреждения: Джастин, 16. Аджайи, 63. Судья: Тэйлор.
13 сентября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
«Тоттенхэм» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)
Гол: Калверт-Льюин, 55.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти (Ндомбеле, 76), Б.Дэйвис, Хейбьерг, Уинкс (Бергвайн, 60), Дайер, Алли (Сиссоко, 46), Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Хамес Родригес (Т.Дэйвис, 90+2), Аллан, Андре Гомеш (Сигурдссон, 68), Дукуре, Калверт-Льюин (М-з.Кин, 89), Ришарлисон.
Предупреждение: Хейбьерг, 85. Судья: Аткинсон.
13 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
14 сентября, понедельник
«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (20.00)
«Брайтон» — «Челси» (22.15)
Матчи «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» были перенесены.
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