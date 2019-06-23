Вратарь "МЮ" просит увеличить зарплату в три раза. Он не провел ни одной игры за клуб

Вратарь "Манчестер Юнайтед" и молодежной сборной Англии Дин Хендерсон хочет, чтобы его зарплата была увеличена втрое – до 75 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Sun.

Ошибка 22-летнего Хендерсона привела к победному голу Румынии, из-за которого сборная Англии не смогла продолжить выступление на чемпионате Европы. Отмечается, что главный тренер первой команды Гарет Саутгейт видит в Хендерсоне конкурента для Джордана Пикфорда.

В прошедшем сезоне Хендерсон выступал на правах аренды за "Шеффилд Юнайтед", который вышел в АПЛ. Дин провел 46 матчей, в которых пропустил 41 гол.