Вратарь «Ливерпуля» Келлехер дебютировал за команду в свитере с неправильной фамилией
7 декабря 2020, 10:37
Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер дебютировал в АПЛ в матче 11-го тура против «Вулверхэмптона» (4:0).
22-летний ирландец вышел на игру в свитере, где была пропущена одна буква «Е» в написании фамилии. После перерыва игрок вернулся на поле в «правильном» свитере.
Liverpool have misspelled the name on Caoimhin Kelleher's jersey on his Premier League debut ??? #LIVWOL pic.twitter.com/fJCM07oPEP— Balls.ie (@ballsdotie) December 6, 2020
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