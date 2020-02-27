Алиссон стал лучшим бразильцем, выступающим в Европе

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон сегодня получил награду «Золотая самба» по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба английской команды. 27-летний футболист стал первым в истории вратарем, который стал обладателем этой премии.

«Золотая самба» — присуждается с 2008 года сайтом Sambafoot лучшему бразильскому игроку, который выступает в Европе. Ранее выигрывали эту награду Неймар, Коутинью, Тиагу Силва и другие.

В прошлом сезоне Алиссон с «Ливерпулем» стал победителем Лиги чемпионов (2018/19), обладателем Суперкубка УЕФА (2019) и завоевал с командой Кубок клубного чемпионата мира по футболу (2019).