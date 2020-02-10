Вратарь «Аякса» Онана летом заменит Кепу в «Челси»

Вратарь «Аякса» Андре Онана перейдет в «Челси» летом 2020 года, сообщает Voetball Nieuws.

По информации источника, 23-летний камерунец принял предложение «синих», отвергнув интерес со стороны «Барселоны», «ПСЖ» и «Тоттенхэма». Сумма сделки составит 34 миллиона фунтов. Как сообщает издание, Онана станет заменой нынешнему вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, чьей игрой недоволен главный тренер команды, Фрэнк Лэмпард. Испанец, скорее всего, перейдет в другую команду в летнее трансферное окно.

В сезоне-2019/20 Онана провел за «Аякс» 32 встречи, из них 13 — «на ноль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость камерунца в 40,5 миллиона фунтов.