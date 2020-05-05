Врачи клубов АПЛ опасаются ответственности за заражение футболистов коронавирусом
08:45
Врачи клубов АПЛ обеспокоены планами лиги возобновить сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC. По информации издания, врачи клубов не хотят брать на себя ответственность за заражение футболистов COVID-19.
АПЛ попросила объяснить, как будут оформляться медицинские протоколы и как будет поддерживаться тестирование и безопасность игроков. Лига ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Почти все соревнования в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в Великобритании зарегистрировано 190 584 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 28 734 летальных исхода.
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