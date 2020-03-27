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Врачи голландской больницы исполнили гимн «Ливерпуля». Клопп даже расплакался

27 марта 2020, 22:24
Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что растрогался, когда увидел видео с голландскими врачами. Они исполнили песню «You'll never walk alonе», которая считается гимном английского клуба, чтобы поддержать своих коллег.

— Мне прислали видео, как люди в больнице у отделения интенсивной терапии поют «You'll Never Walk Alone», и я тут же заплакал. Невероятно.

Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем, — цитирует Клоппа NBC. — Они привыкли помогать другим, и нам тоже нужно научиться этому, потому что нас обычно заботят свои проблемы и все такое.

Но для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным, людям с серьезными проблемами. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу.

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