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Возобновление чемпионата Англии отложено до 30 апреля

19 марта 2020, 16:07
Кубок АПЛ. Фото FA
Кубок АПЛ. Фото FA
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Совет директоров Футбольной ассоциации Англии (FA) сообщил на официальном сайте, что возобновление всех профессиональных лиг в стране отложено до 30 апреля из-за распространения коронавируса. Решение коснулось АПЛ, чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2.

Также продлен лимит окончания матчей: ранее все встречи должны были закончиться 1 июня.

Ранее предполагалось, что АПЛ будет приостановлена до 4 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

В Великобритании потдверждено 2 626 случаев заражения коронавирусом. 108 человек умерло.

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