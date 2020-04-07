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Владелица «Стоук Сити» пожертвовала 10 миллионов на борьбу с COVID-19

7 апреля 2020, 09:11
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Университетские больницы Северного Мидлендса сообщили, что в их фонд поступило пожертвование в 10 миллионов фунтов от Благотворительного фонда Денис Коутс. Средства пойдут на поддержку персонала и пациентов Королевской больницы Стоука и Стаффордширского госпиталя, сообщает Stoke Sentinel.

Денис Коутс также является владелицей клуба «Стоук Сити». Команда идет на 17-м месте среди 24 коллективов чемпионшипа.

Денис Коутс — не единственная среди владельцев футбольных клубов, кто делает пожертвования на борьбу с коронавирусом. Так, владельцы «Милана», семья Сингеров, передали местной больнице Сан-Раффаэле 100 тысяч евро.

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