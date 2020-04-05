Владелец «Бернли» заявил, что у его клуба в августе кончатся деньги, если сезон не возобновится к тому времени

Владелец «Бернли» Майк Гарлик заявил, что у его клуба закончатся деньги в случае, если сезон-2019/20, приостановленный из-за коронавируса, не будет возобновлен до августа.

— Если мы не возобновим сезон-2019/20 до августа и не будет ясно, когда стартует сезон-2020/21, у нашего клуба закончатся деньги. Это факт, — цитирует Sky Sports Гарлика. — Не могу говорить за другие клубы, у всех разное финансовое положение, но насчет своего могу заявлять уверенно. Вот почему нам нужно понять дату, когда можно будет доиграть сезон. Мы объявляли, что голосуем за доведение чемпионата до конца. Думаю, все хотят закончить начатое. Очевидно, что чем быстрее это произойдет, тем лучше для клубов АПЛ. Доиграть сезон — единственный правильный выход для нас всех.

Сезон-2019/20 в английской премьер-лиге приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.