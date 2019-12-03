Виргил ван Дейк: «Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?»
02:42
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк на церемонии вручения «Золотого мяча» пошутил над нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец, занявший третье место в голосовании, не посетил мероприятие. Вместо этого он принял участие в гала-церемонии награждения лучших игроков в итальянском футболе по итогам прошлого сезона. Она состоялась в Милане. Голландца попросили прокомментировать отсутствие лидера туринцев.
— Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»? — ответил вопросом на вопрос ван Дейк.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
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