Виллиан: «У нас с «Челси» непростая ситуация в переговорах по контракту. Не знаю, останусь ли в Лондоне»

Форвард «Челси» Виллиан рассказал о проблемах в переговорах с руководством клуба по условиям нового контракта. Бразилец не считает высокими свои шансы на то, чтобы остаться в лондонской команде.

— У нас с «Челси» непростая ситуация в переговорах, — приводит Goal.com слова Виллиана. — Клуб предложил мне два года контракта и не собирается менять условия. Я, в свою очередь, хочу соглашение на три года. Не знаю даже, возможен ли расклад, при котором останусь в «Челси». Будет непросто остаться, но посмотрим, что будет дальше. Моя задача сейчас — продолжать работать и сфокусироваться на оставшейся части сезона, помогать команде одерживать победы. Стараюсь не забивать голову проблемами и сосредоточиться на результате.

Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» за 35,5 миллиона евро летом 2013 года. Контракт 31-летнего бразильца с «Челси» заканчивается в конце июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Виллиан забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «синих». Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы «Барселона» и «Тоттенхэм».