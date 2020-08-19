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Виллиан рассказал о роли Давида Луиза в его переходе в «Арсенал»

09:58
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Нападающий «Арсенала» Виллиан рассказал о влиянии защитника «канониров» Давида Луиза на его переход из «Челси».

— Давид очень рад, что я перешел в «Арсенал», — цитирует пресс-служба «канониров» Виллиана. — Мы вместе играли за «Челси», за сборную, и вот, теперь снова вместе. Он повлиял на мой переход в «Арсенал», говорил: «Давай, переходи к нам». Давид — очень хороший человек и игрок топ-уровня, я очень рад, что снова могу играть с ним вместе.

Виллиан присоединился к «Арсеналу» этим летом на правах свободного агента.

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