Виллиан отклонил предложение «Челси». Бразилец, скорее всего, покинет клуб

«Челси» сделал обновленное предложение нападающему Виллиану о новом контракте, сообщает The Guardian.

«Синие» предложили соглашение на два года, но 31-летний бразилец не согласился — он хочет получить договор на три сезона.

При этом, главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб сохранил игрока.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.