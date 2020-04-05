Виллиан: «Мы больше не ведем переговоров с «Челси»

Форвард «Челси» Виллиан рассказал о том, что не продлит контракт с клубом.

— Мой контракт с «Челси» заканчивается через несколько месяцев, так что сложно представить, что он будет продлен, — приводит слова Виллиана Mundo Deportivo. — «Челси» предложил соглашение на два года, но я хотел остаться на три года. Так что все кончено, мы больше не ведем переговоров.

Ранее Виллиан рассказал, что хочет остаться в Европе.

В сезоне-2019/20 на счету 31-летнего бразильца 7 голов и 6 результативных передач в 37 матчах за «Челси».