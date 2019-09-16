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Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

16 сентября 2019, 16:55
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Нападающий «Челси» Виллиан хочет продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение 31-летнего бразильца рассчитано до лета 2020 года, сообщает Evening Standard.

— У меня еще год контракта. Но я хочу остаться в «Челси» и продолжать выступать за клуб, — заявил Виллиан.

Бразилец перешел в «Челси» в 2013 году из «Анжи». Он провел за «синих» 296 матчей и забил 52 мяча.

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