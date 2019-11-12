Виейра высказался в поддержку Джаки после скандала в «Арсенале»

Бывший капитан «Арсенала» Патрик Виейра, который сейчас работает главным тренером в «Ницце», высказался о скандале с полузащитником Гранитом Джакой. Ранее швейцарец был лишен капитанской повязки. Также сообщалось, что он может покинуть «канониров».

— Мне очень жаль его, потому что он капитан, и он проходит через тяжелый период в «Арсенале», ему очень непросто, — сказал Виейра в интервью The Guardian. — Думаю, нам нужно помнить, что он многого добился в «Арсенале». Он заслуживает большого уважения. Думаю, что ему очень тяжело из-за того, что многие бывшие футболисты набросились на него и негативно настроены по отношении к нему. Он пройдет через эти трудности, потому что он сильный человек. Он хороший игрок и сможет прийти в себя, после чего покажет, насколько он хорош.

Ранее Джака отказался извиняться перед болельщиками команды за случившееся в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Фанаты освистали 27-летнего полузащитника, когда он уходил на замену.

В ответ футболист приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле.

После этого стало известно, что он был лишен капитанской повязки. По информации СМИ, он может покинуть команду. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ньюкасла» и «Милана».

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