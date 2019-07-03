Видич может стать тренером "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич может вернуться в клуб. Ему предложено занять должность тренера молодежной команды до 23 лет, сообщает Metro. Главным тренером основы является Уле Гуннар Сульшер, ему помогает Майкл Кэррик.

Видич выступал за "Спартак" с 2004 по 2006 год, "Манчестер Юнайтед" (2006-2014) и "Интер" (2014-2016). За это время футболист пять раз становился чемпионом АПЛ и выиграл один кубок Лиги чемпионов. Экс-футболист провел 36 матчей за сборную Сербии и забил один гол. Завершил карьеру в 2016 году.

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