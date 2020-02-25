Вице-президент «МЮ»: «Мы нацелены на долгий совместный успех с Сульшером»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о том, что клуб нацелен на долгое сотрудничество с нынешним главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

— Мы нацелены на мощный финиш во всех турнирах, в которых участвуем: АПЛ, Лига Европы и Кубок Англии, — цитирует Sky Sports Вудворда. — Мы продолжаем прогрессировать в плане перестройки состава, у «МЮ» много новичков, как купленных из других команд, так и поднятых из клубной академии. Мы закладываем фундамент для того, чтобы достигать долгосрочного успеха вместе с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером, чье футбольное видение мы и воплощаем в процессе работы с клубом.