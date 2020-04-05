Ветераны «Ливерпуля» раскритиковали клуб за то, что тот сэкономил на сотрудниках, отправив их в отпуск
Бывшие футболисты «Ливерпуля» Стэнли Коллимор и Дитмар Хаманн возмутились действиям руководства мерсисайдского клуба.
Ранее стало известно, что клуб отправил большую часть неигрового персонала в отпуск в связи с пандемией коронавируса. При этом, «Ливерпуль» будет выплачивать сотрудникам лишь 20 процентов от их зарплаты, а остальные 80 процентов будет выплачивать британское правительство в рамках антикризисной меры.
— Не знаю ни одного фаната «Ливерпуля», который испытывал бы что-то, кроме отвращения к клубу за такие действия с персоналом. Это чертовски неверное решение, — написал у себя в Twitter Коллимор.
I don't know of any Liverpool fan of any standing that won't be anything other than disgusted at the club for furloghing staff.— Stan Collymore (@StanCollymore) April 4, 2020
It's just plain fucking wrong.
— Разочарован новостями о том, что «Ливерпуль» решил воспользоваться системой антикризисных мер и возложить на государство обязанность выплачивать неигровому персоналу клуба 80 процентов зарплаты, — поделился в Twitter мнением Хаманн. — Схема поддержки бизнеса была придумана не для того, чтобы ее использовали таким образом. Мои моральные принципы идут вразрез с теми, которые сейчас исповедует клуб.
Astonished by the news that @lfc takes advantage of the furlough scheme to claim 80 % of non playing staffs wages back of the government. That's not what the scheme was designed for. Contrary to the morals and values of the club i got to know— Didi Hamann (@DietmarHamann) April 4, 2020