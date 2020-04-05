Ветераны «Ливерпуля» раскритиковали клуб за то, что тот сэкономил на сотрудниках, отправив их в отпуск

Бывшие футболисты «Ливерпуля» Стэнли Коллимор и Дитмар Хаманн возмутились действиям руководства мерсисайдского клуба.

Ранее стало известно, что клуб отправил большую часть неигрового персонала в отпуск в связи с пандемией коронавируса. При этом, «Ливерпуль» будет выплачивать сотрудникам лишь 20 процентов от их зарплаты, а остальные 80 процентов будет выплачивать британское правительство в рамках антикризисной меры.

— Не знаю ни одного фаната «Ливерпуля», который испытывал бы что-то, кроме отвращения к клубу за такие действия с персоналом. Это чертовски неверное решение, — написал у себя в Twitter Коллимор.

I don't know of any Liverpool fan of any standing that won't be anything other than disgusted at the club for furloghing staff.



It's just plain fucking wrong. — Stan Collymore (@StanCollymore) April 4, 2020

— Разочарован новостями о том, что «Ливерпуль» решил воспользоваться системой антикризисных мер и возложить на государство обязанность выплачивать неигровому персоналу клуба 80 процентов зарплаты, — поделился в Twitter мнением Хаманн. — Схема поддержки бизнеса была придумана не для того, чтобы ее использовали таким образом. Мои моральные принципы идут вразрез с теми, которые сейчас исповедует клуб.