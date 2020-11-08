«Вест Хэм» вырвал победу у «Фулхэма»

«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в 8-м туре чемпионата Англии (1:0). Победный гол на 91-й минуте забил Томаш Соучек. Гости на 8-й добавленной минуте могли отыграться, но не реализовали пенальти.

«Вест Хэм» поднялся на 11-е место в таблице. «Фулхэм» остался 17-м.

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8-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм» — 1:0 (0:0)

Гол: Соучек, 90+1.

Нереализованный пенальти: Лукман, 90+8 (вратарь).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна (Диоп, 63), Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс (Лансини, 72), Соучек, Райс, Алле, Боуэн (Бенрама, 72).

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Кэрни, Х.Рид, Замбо Ангисса (Иван Кавалейру, 90+3), Митрович, Б.Рид (Лофтус-Чик, 81), Лукман.

Предупреждения: Митрович, 55. Огбонна, 56. Лофтус-Чик, 88. Диоп, 90+8.

Судья: Джоунс.

7 ноября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».