«Вест Хэм» расстанется с Фелипе Андерсоном

«Вест Хэм» намерен продать нападающего Фелипе Андерсона, сообщает The Times.

По информации источника, руководство «молотобойцев» и главный тренер команды Дэвид Мойес не впечатлены последними выступлениями 27-летнего бразильца. Сообщается, что клуб намерен продать игрока даже в случае, если сумеет сохранить место в АПЛ (после 35 матчей «Вест Хэм» в отрыве от зоны вылета на 3 очка).

В сезоне-2019/20 Андерсон провел за «Вест Хэм» 26 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.