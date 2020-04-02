«Вест Хэм» предложит «Барселоне» 17 миллионов евро за Брэйтуэйта

«Вест Хэм» готовит предложение по нападающему «Барселоны» Мартину Брэйтуэйту, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «молотобойцы» готовы заплатить за 28-летнего датчанина 17 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Брэйтуэйтом также интересуется «Эвертон».

28-летний Брэйтуэйт в текущем сезоне провел три матча за «Барсу». Каталонский клуб приобрел его у «Леганеса» 12 миллионов евро в виде исключения вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.