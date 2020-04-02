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«Вест Хэм» предложит «Барселоне» 17 миллионов евро за Брэйтуэйта

08:10
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«Вест Хэм» готовит предложение по нападающему «Барселоны» Мартину Брэйтуэйту, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «молотобойцы» готовы заплатить за 28-летнего датчанина 17 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Брэйтуэйтом также интересуется «Эвертон».

28-летний Брэйтуэйт в текущем сезоне провел три матча за «Барсу». Каталонский клуб приобрел его у «Леганеса» 12 миллионов евро в виде исключения вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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