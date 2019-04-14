"Вест Хэм" передаст в полицию сведения о фанатах, кричавших антисемитские лозунги

"Вест Хэм" намерен вычислить болельщиков команды, которые выкрикивали антисемитские лозунги во время матча чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:2). Им будет навсегда закрыт доступ на стадион.

– Мы предприняли немедленные шаги по выявлению виновных, сведения отправим в полицию, а также навсегда изгоним их со стадиона, – говорится в заявлении "Вест Хэма". – В нашем клубе нет места для такого поведения. Мы были разочарованы этим поступком. Эти люди не соответствуют уровню клубу и их не приветствуют в цивилизованном обществе.