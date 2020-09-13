«Вест Хэм» отклонил предложение «Челси» по Райсу в размере 50 миллионов евро

«Челси» не оставляет попыток подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

«Молотобойцы» получили от «синих» предложение по 21-летнему англичанину в размере 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов, но данная сумма их не устроила.

«Вест Хэм» намерен выручить с продажи своего футболиста 80 миллионов евро, тогда как «Челси» сейчас готовит 60 миллионов евро и согласовывает условия пятилетнего контракта с самим Райсом.

Ранее появлялась информация, что Деклан Райс попросил руководство «Вест Хэма» отпустить его в стан «Челси», воспитанником которого он является.