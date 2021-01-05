«Вест Хэм» может вернуть Марко Арнаутовича

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович может вернуться в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.

По данным источника, китайский клуб предложил англичанам подписать обратно 31-летнего австрийца. В «Вест Хэме» футболист выступал с 2017 по 2019 год. Однако проблемой может стать то, что англичане не готовы платить Арнаутовичу такую же зарплату, как в Китае.

В прошлом сезоне футболист в 20 матчах отметился 8 голами.