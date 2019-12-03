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«Вест Хэм» хочет купить нападающего ПАОКа

14:52
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«Вест Хэм» интересуется нападающим ПАОКа Чуба Акпомом. Лондонский клуб готов приобрести 24-летнего экс-игрока молодежной сборной Англии в зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Акпом является воспитанником академии «Арсенала». В Греции он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 15 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

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