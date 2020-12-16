«Вест Бромвич» уволил Билича после ничьей с «Манчестер Сити»
15:14
Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич отправлен в отставку после матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», сообщает клубная пресс-служба.
Основной причиной отставки называется текущее положение «дроздов» в премьер-лиге. «ВБА» занимает предпоследнее место с семью очками.
Вместе с хорватским специалистом клуб также покинули его помощники Дин Рачуница, Динило Буторович и Джулиан Дикс.
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