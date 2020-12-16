Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Бромвич» уволил Билича после ничьей с «Манчестер Сити»

15:14
Славен Билич. Фото Twitter
Славен Билич. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич отправлен в отставку после матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», сообщает клубная пресс-служба.

Основной причиной отставки называется текущее положение «дроздов» в премьер-лиге. «ВБА» занимает предпоследнее место с семью очками.

Вместе с хорватским специалистом клуб также покинули его помощники Дин Рачуница, Динило Буторович и Джулиан Дикс.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир