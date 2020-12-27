«Вест Бромвич» сделал запрос насчет аренды Джеймса
27 декабря 2020, 17:28
Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс выразил желание арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Даниэла Джеймса на вторую половину сезона. Клуб уже сделал запрос насчет трансфера, сообщает Daily Star.
Джеймс выходил в стартовом составе «Юнайтед» на оба последних матча в АПЛ — против «Лидса» (6:2) и «Лестера» (2:2). Однако до этого Дэниэл сыграл всего четыре поединка в чемпионате в этом сезоне.
Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер пока не принял решение насчет Джеймса, но понимает, что 23-летний валлиец нуждается в регулярной игровой практике.
Помимо «дроздов», в услугах Джеймса также заинтересованы «Лидс», пытавшийся заполучить полузащитника минувшим летом, «Бернли» и «Брайтон».
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