«Вест Бромвич» разгромил «Харрогейт» в 1/32 финала Кубка лиги

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Вест Бромвич» победил «Харрогейт Таун» (3:0). В 1/16 команда сыграет с победителем пары «Саутгемптон» — «Брентфорд».

Кубок английской лиги

1/32 финала

«Вест Бромвич Альбион» — «Харрогейт Таун» — 3:0 (2:0)

Голы: Харпер, 18 (1:0). Робсон-Кану, 22 (2:0). Робинсон, 77 (3:0).

«Вест Бромвич Альбион»: Баттон, Пелтиер, Таунсенд, О`Ши, Кипре, Филд, Харпер, Грощицки (Филлипс, 55), Робсон-Кану (Сойерс, 61), Остин (Робинсон, 73), Эдвардс.

Предупреждение: Филд, 45+2.

Судья: Брэмболл.

16 сентября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».