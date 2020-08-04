«Вест Бромвич» подписал профессиональный контракт с 16-летним хавбеком

Полузащитник академии «Вест Бромвича» Рико Ричардс подписал профессиональный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 16-летним англичанином рассчитано на три года. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны других клубов АПЛ.

В минувшем сезоне Ричардс провел 7 матчей, в которых забил 4 гола. «Вест Бромвич» по итогам сезона-2019/20 гарантировал себе участие в чемпионате Англии.