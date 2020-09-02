Вернер рассказал об амбициозных планах «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о целях команды на ближайшее будущее.

— Мы отлично работаем, готовимся к сезону, — цитирует пресс-служба «синих» Вернера. — Тренер Лэмпард показывает всей команде, на что мы способны на поле и в чем можем шагнуть вперед. Фрэнк отлично работает и обсуждает с нами планы на будущее, планы побороться с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». «Челси» — большой клуб, я уверен, что с нынешним составом можно выходить на новый уровень. У нас классные игроки и тренер, помогающий им прокачивать свои умения.

Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года.