Вернер намерен выиграть трофеи с «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер признался, что перешел в лондонский клуб, чтобы выигрывать трофеи. Немец летом перебрался в Лондон из «Лейпцига».

— Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и провести как можно больше матчей, — цитирует пресс-служба клуба Вернера. — «Челси» — большой клуб, клуб, который всегда хочет побеждать, и я являюсь игроком, который хочет побеждать в каждом матче.

Совершено очевидно, что мы хотим выигрывать трофеи. Теперь у нас сильная команда, молодая команда, которая может прогрессировать и оставаться в этом сочетании долгое время, потому что мы молоды. Это хороший подход, и это то, чего я хочу здесь достичь.

Я также хотел перебраться в АПЛ, потому что это лучшая лига в мире, и здесь я хотел испытать на себе, что значит играть за такой большой клуб, как «Челси».