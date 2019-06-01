Венгер выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника "канониров" Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, он погиб в ДТП в возрасте 35 лет.

- Я опустошен из-за ужасных новостей о Хосе. Вся семья "Арсенала" выражает поддержку его близким и друзьям. Он навсегда останется в наших сердцах, - приводит слова Венгера официальный Твиттер "Арсенала".

"I am devastated to hear the terrible news about Jose.



"To his family and friends, all support from everyone in the Arsenal family.



"He will remain forever in our hearts."



- Arsène Wenger pic.twitter.com/nrq6ldkSap — Arsenal FC (@Arsenal) 1 июня 2019 г.

Напомним, Рейес также выступал за "Севилью", "Реал", "Атлетико", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) - обладателем Суперкубка УЕФА.

Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП