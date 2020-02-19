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Венгер считает, что «Ливерпуль» способен побить рекорд «Арсенала"-2004

19 февраля 2020, 20:20

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что «Ливерпуль» в нынешнем сезоне способен побить рекорд лондонцев 2004 года. В сезоне-2003/04 «Арсенал» за 38 игр не потерпел ни одного поражения (26 побед, 12 ничьих). Сейчас на счету «Ливерпуля» 25 побед и 1 ничья в 26 играх.

— Они идут невероятно хорошо, — сказал Венгер в интервью британским СМИ. — Они собрали сильную, квалифицированную и боевую команду. Посмотрим, будут ли побиты рекорды. Они на это способны.

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